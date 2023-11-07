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Депутат Рады Арьев сообщил об увольнении Залужного, но потом передумал

Елизавета Егорова
18:21 07.11.2023
По словам Владимира Арьева, информация об увольнении Залужного была из «надежного источника».
Депутат Рады Арьев сообщил об увольнении Залужного, но потом передумал
© Фото: Ukraine Presidency, Ukraine Presi, Globallookpress
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Депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил, что глава украинского Минобороны Рустем Умеров внес представление об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Однако позже политик опроверг свои же слова.

«Удаляю предыдущий пост о подаче заявления на увольнение Залужного. Сейчас многие другие источники говорят, что это не так», - приводит Life слова Арьева.

Ранее депутат утверждал, что информация об увольнении главкома была получена из «надежного источника».

Сообщение об отставке опровергли и в офисе Владимира Зеленского. Советник главы офиса Сергей Лещенко назвал этот «фейк» примером ведения информационной войны партией Петра Порошенко. 

«Пример ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства. Никто ничего не вносил», - написал Лещенко в своем Telegram-канале

Напомним, что Залужный признал провал украинского контрнаступа в интервью изданию The Economist. По его словам, стратегии НАТО не помогли стране в этом конфликте.

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