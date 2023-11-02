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ОАЭ примут тысячу палестинских детей для оказания им медпомощи

Владимир Рубанов
04:17 02.11.2023
Как дети смогут покинуть сектор Газа, в поручении президента страны не указывается.
ОАЭ примут тысячу палестинских детей для оказания им медпомощи
© Фото: Nasser Ishtayeh Keystone Press Agency Globallook Press
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Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян дал указание принять в стране тысячу палестинских детей из сектора Газа для оказания им всех видов медицинской помощи, сообщает местное информационное агентство WAM.

Поручение главы государства гласит, что палестинские дети в сопровождении их семей смогут находиться в ОАЭ пока они не выздоровеют.

Эта инициатива обсуждалась во время телефонного разговора между министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном и Мирьяной Сполярич, президентом Международного комитета Красного Креста. Стороны обсудили важность оказания чрезвычайной и медицинской помощи гражданскому населению в секторе Газа «интенсивным, непрерывным и безопасным образом, а также необходимость согласованных региональных и международных усилий».

Как палестинские дети смогут покинуть сектор Газа в сопровождении их семей, не указывается. Ранее Армия обороны Израиля призвала всех жителей северной части Газы и города Газа «временно переместиться» на юг сектора «для незамедлительного обеспечения вашей безопасности». В то же время пункты пропуска на границах автономии заблокированы.

Накануне власти Египта впервые с 7 октября открыли для прохода людей КПП «Рафах». Через пропускной пункт были выпущены 76 раненых палестинцев, а также 335 человек с иностранными паспортами.

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