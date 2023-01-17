Лавров оставил запись о Пеле в книге соболезнований посольства Бразилии

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в посольстве Бразилии в Москве оставил запись в книге соболезнований в связи со смертью Пеле.

В МИД России сообщили, что Сергей Лавров отметил выдающийся вклад всемирно известного футболиста в развитие и популяризацию футбола.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве проинформировали, что в ходе беседы с бразильским послом в РФ Родриго де Лимой Баэной Соаресом была подчеркнута взаимная нацеленность сторон на обеспечение преемственности в российско-бразильских отношениях стратегического партнерства, а также подтвержден курс на укрепление двустороннего сотрудничества в нескольких областях.

Пеле ушел из жизни 29 декабря в возрасте 82 лет после продолжительного онкологического заболевания. Легендарного футболиста похоронили на 14-этажном кладбище в городе Сантос. Церемонию прощания с Пеле также посетил президент Бразилии да Силва.