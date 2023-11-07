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Шойгу провел переговоры с коллегой из Буркина-Фасо

17:44 07.11.2023
Сергей Шойгу и Кассум Кулибали договорились об укреплении и наращивании двусторонних связей в области обороны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с коллегой из Буркина-Фасо Кассумом Кулибали.

Во время беседы главы оборонных ведомств двух стран обсудили вопросы военного сотрудничества. Стороны договорились об укреплении и наращивании связей в области обороны.

«Благодарю за оперативное прибытие в Россию для формирования межведомственной делегации и готовность к работе по наращиванию нашего взаимодействия в оборонной сфере и в экономике», - сказал министр обороны РФ.

Шойгу отметил, что отношения России и Буркина-Фасо основаны на принципах взаимного уважения и выстраиваются с учетом взаимных интересов. Глава российского оборонного ведомства назвал проходящую в Москве встречу очередным шагом в развитии дружеских отношений двух стран. Российский министр также поздравил Кулибали с присвоением очередного воинского звания бригадного генерала.

Кулибали поблагодарил Шойгу за встречу и передал приветственные слова от главы Буркина-Фасо. Он подчеркнул, что в Буркина-Фасо ценят партнерство с Россией, а проходящую в Москве встречу назвал настоящей практической фазой.

Ранее Шойгу встретился с главнокомандующим армией Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо. В ходе беседы глава российского оборонного ведомства заявил, что западные страны во главе с США перешли от дипломатии к шантажу и угрозам, однако Россия отвергает политическое давление Запада.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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