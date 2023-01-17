Опубликованы кадры разбора завалов после украинского удара по ТЦ в Донецке

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Украинские боевики накануне утром, 16 января, обстреляли Калининский район на востоке Донецка. Есть погибшие и раненые, пострадали супермаркет и офисное здание, а спецтехника до сих пор разгребает завалы. На месте работает корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

«Уже известно, две женщины, которые работали в аптеке на первом этаже торгового комплекса, погибли. Однако спасатели продолжают разбирать завалы торгового центра в Калининском районе Донецка», - сказал он.

Четыре человека, которые в момент начала обстрела находились рядом со зданием, получили ранения. Также повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

Несколько раз в течение дня спасатели объявляли режим тишины, чтобы услышать хоть какие-то сигналы от погребенных под завалами людей. Также националисты попытались нанести удар, когда разгребались завалы, но эффективно сработала наша система ПВО - вражеская ракета была сбита.