На Крымском мосту возобновили автомобильное движение после ремонта

Крымский мост пришлось ремонтировать после теракта, совершенного в октябре 2022 года. Восстановительные работы удалось завершить в кратчайшие сроки.

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Крымский мост открыли для проезда легковых автомобилей и автобусов после завершения ремонта. О возобновлении автомобильного движения на мосту через Керченский пролив 17 января сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

«Сегодня в 16.50 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», - отмечается в публикации в Telegram-канале министерства.

Ранее Минтранс предупреждал водителей о закрытии автомобильной части Крымского моста на ремонт с 13.00 до 18.00 17 января.

Напомним, что Крымский мост был разрушен в результате теракта в октябре 2022 года и восстановлен в кратчайшие сроки. В течение января-февраля планируется установить пролеты по левой стороне автомобильной части моста.