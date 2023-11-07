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Дроздов дома: композитор Дунаев опроверг госпитализацию телеведущего

Алина Луговая
17:59 07.11.2023
Композитор Дмитрий Дунаев рассказал, что Николай Николаевич находится дома вместе со своей супругой, его не госпитализировали.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Павел Кашаев, Global Look Press
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Телеведущего Николая Дроздова не госпитализировали, с ним все хорошо, заявил «Звезде» певец и композитор Дмитрий Дунаев.

«С Татьяной Петровной ходили гулять. У них все хорошо. В никакую больницу Николая Николаевича не забирали. Николай Николаевич вместе со своей супругой находится дома. Это точная стопроцентная информация», - рассказал Дунаев.

Композитор также призвал не верить никаким слухам.  

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Николая Дроздова якобы госпитализировали из-за жалоб на слабость после курса гормональной противоопухолевой терапии.  

Николай Дроздов - советский и российский ученый, доктор биологических наук, телеведущий. Известность ему принесла программа «В мире животных», ведущим которой он был более 40 лет.

Кумиру миллионов, на программе которого выросло не одно поколение, посвящен один из памятных знаков в «Галерее звезд» у Останкинской телебашни, а также выпуск нашей программы, где мы рассказали о жизненном и творческом пути телеведущего: почему съемки «В мире животных» с Николаем Дроздовым считались делом экстремальным и с какими экзотическими соседями по дому уже более 40 лет приходится мириться его супруге.

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