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Карп «по-керченски» и «Лесная сказка»: чем питаются российские космонавты

Алексей Курильченко
17:39 17.01.2023
Самым любимым блюдом у космонавтов и астронавтов считается российский творог сублимационной сушки с орехами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
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Грузовой корабль «Прогресс МС-22» 9 февраля доставит на МКС питание для российских космонавтов Анны Кикиной, Дмитрия Петелина и Сергея Прокопьева. В его составе - консервы 28 наименований, среди которых белуга и осетр, говяжий язык, дробленая брусника и многое другое. Заведующий лабораторией питания в НИИ медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал «Звезде», как и чем кормят российских космонавтов.

«Рацион космонавтов состоит из 16-дневного цикла. Он делится на две части - основную и дополнительную. Основная часть формируется без учета вкусовых предпочтений членов экипажа на основании статистической оценки продуктов питания, полученной по итогу предыдущих полетов. Дополнительную комплектуют с учетом вкусовых особенностей каждого космонавта», - рассказал Агуреев.

Помимо основного меню космонавтов обязательно снабжают набором свежих фруктов и овощей, которые доставляются с каждым транспортным кораблем, и продуктами психологической поддержки, которые формируются родственниками членов экипажа и сотрудниками Института медико-психологических проблем. Самым любимым блюдом у космонавтов считается российский творог сублимационной сушки с орехами.

«Продукты, упакованные в консервные банки, требуют подогрева - на борту у космонавтов есть электроподогреватель, вмонтированный в стол для приема пищи. Продукты сублимационной сушки "оводняются" с помощью клапана для заливки и употребляются через специальную трубку, когда еда будет готова», - рассказал заведующий лабораторией.

Кроме основного и дополнительного наборов существуют бонусные контейнеры. На этапе подготовки к полетам космонавты и астронавты в течение года дегустируют всевозможные продукты - самые популярные попадают в заветные коробки и отправляются к МКС. Также Агуреев рассказал, как может выглядеть дневной рацион питания космонавта.

«Завтрак: свинина рубленая, творог с черносмородиновым пюре, печенье "Восток", поливитамины. Обед: карп в овсяном масле "по-керченски", борщ с копченостями, пюре картофельное, хлеб "Бородинский", напиток "Лесная сказка". Ужин: мясо куриное с мускатным орехом, ассорти овощное, йогурт "манго-маракуйя" и миндаль сладкий. И напитки - чай с сахаром, чай без сахара, кофе без сахара. Напитки они могут выбирать во время приемов пищи, как им хочется», - рассказал Агуреев.

Ранее все члены экипажа Международной космической станции поздравили землян с Новым годом. К празднику подготовили самодельный торт и салат оливье.

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