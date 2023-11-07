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Новым главой СПБ Биржи стал Евгений Сердюков

Дарина Криц
15:17 07.11.2023
Евгений Сердюков имеет опыт руководства: с 2012 года в течение девяти лет он возглавлял СПБ Биржу.
Новым главой СПБ Биржи стал Евгений Сердюков
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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У СПБ Биржи сменился руководитель, им станет первый заместитель генерального директора Евгений Сердюков. На этом посту он сменит Романа Горюнова. Сообщается, что Горюнов покинет состав совета директоров СПБ Биржи. Об изменениях говорится на сайте биржи.

«Евгений Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Главная и первоочередная задача СПБ Биржи - обеспечить доступ инвесторам к активам», - опубликована соответствующая информация.

Новый гендиректор торговой площадки Сердюков имеет опыт руководства. С 2012 года на протяжении девяти лет он возглавлял СПБ Биржу. Отмечается, что во время его правления был создан и развивался рынок иностранных ценных бумаг и сформировалась ликвидность.

Второго ноября США ввели санкции против СПБ Биржи, некоторых крупнейших российских банков и МГТУ им. Баумана. Помимо этого, в санкционном списке оказались еще несколько десятков физических и юридических лиц. После этого биржа приняла решение о приостановке торгов иностранными бумагами.

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