Путин заявил, что ВВП России в 2022 году снизился лишь на 2,1%

Как сообщил российский президент, по оценке Минэкономразвития, ВВП России в 2022 году снизился лишь на 2,1%.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что валовой внутренний продукт России в 2022 году, по предварительным данным, снизился лишь на 2,1%. Об этом российский президент заявил на совещании по экономическим вопросам.

«По оценке Минэкономразвития, валовой внутренний продукт России за январь-ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%. Тогда как предрекали нам, помните, да - и некоторые наши эксперты в стране, уж не говорю про зарубежных экспертов, - предрекали падение на 10, 15 и даже 20%», - сказал Владимир Путин.

Кроме того, лидер Российского государства на совещании по экономическим вопросам отметил, что фактическая динамика экономики Российской Федерации в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов, в том числе и западных экспертов.

Ранее Владимир Путин заявлял, что ситуация в экономике РФ остается стабильной, несмотря на антироссийские санкции Запада. Согласно его словам, безработица в стране находится на историческом минимуме, а инфляция ниже ожиданий.