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В РАН объяснили, почему ученые ошиблись в прогнозах магнитной бури

Елизавета Егорова
14:58 07.11.2023
Наша планета сейчас вступает в пик воздействия солнечной активности.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: NASA, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Магнитные бури и их интенсивность невозможно предсказать в точности. Об этом «Звезде» сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его словам, рассчитать, попадает ли сгусток плазмы от Солнца в Землю или промахивается, можно примерно за два-три дня.

«В точности это предсказать невозможно. Может, за двое-трое суток. Столько времени нужно облаку протонов (выбросу плазмы. - Прим. ред.), чтобы достичь Земли. Скорость (облака. - Прим. ред.) - от 200 километров в секунду до 400 и даже больше. Тогда (за два-три дня. - Прим. ред.) можно понять, попадает этот сгусток в Землю или промахивается», - сказал Эйсмонт нашему телеканалу.

Эксперт добавил, что примерно с лета этого года наша планета приближается к пику воздействия солнечной активности. Магнитные бури сейчас будут происходить чаще.

«Сейчас мы вступили в сезон, когда это будет происходить довольно часто», - заявил Эйсмонт.

Напомним, что ученые неверно рассчитали интенсивность магнитной бури, обрушившейся на Землю в начале ноября. По их прогнозам, она должна была начаться 6 ноября и быть слабой (на уровне G1), однако на самом деле Солнце выбросило мощный плазменный поток уже 3-го числа.

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