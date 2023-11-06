РАН: обрушившаяся на Землю магнитная буря оказалось мощнее, чем предсказывалось

Ученые полагали, что магнитная буря случится на Земле 6 ноября и будет значиться на уровне G1, однако явление произошло 3 числа, а сейчас оно на уровне G3.

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Полярные сияния, которые жители нескольких российских регионов наблюдали 5 ноября и в ночь на 6 ноября стали следствием сильнейшей магнитной бури, чью мощность неверно рассчитали ученые и занизили уровень ее интенсивности.

«И скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это все равно не объясняет, как столько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», - передает РИА Новости сообщение Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Ученные всего мира были уверены, что магнитная буря обрушится на Землю 6 ноября и будет слабая - первого уровня G1. Однако солнце выбросило мощный плазменный поток уже 3 числа, а на данный момент буря классифицируется на уровне G3. Ученые заверили, что наша планета утром 6 ноября все еще будет находиться в облаке солнечной плазмы.

Ранее эксперт Эйсмонт рассказал нашему телеканалу, что Земля приближается к максимуму солнечной активности, который случается раз в 11 лет. По словам научного сотрудника, в этот период возрастет число смертей от инфарктов и инсультов.