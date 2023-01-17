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В МО РФ сообщили об уничтожении украинских САУ «Краб» и «Паладин» из Польши и США

14:51 17.01.2023
Как сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, самоходные орудия врага были уничтожены в Харьковской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Ека
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В Минобороны России рассказали об уничтожении иностранных самоходных артиллерийских установок, используемых украинскими боевиками. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: гаубица "Краб" польского производства в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области; самоходная гаубица М109 "Паладин" производства США и боевая машина РСЗО "Град" в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области; гаубица Д-20 в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики; две гаубицы "Гиацинт-Б" в районах населенных пунктов Марьинка и Орловка Донецкой Народной Республики; две самоходные гаубицы "Акация" в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики и Преображенка Запорожской области», - заметил Конашенков. 

Кроме этого, за сутки уничтожению подверглись пять украинских гаубиц Д-30. Это произошло в районах населенных пунктов Змиевка, Новокаиры (Херсонская область), Софиевка (ДНР), а также в районе города Орехов (Запорожская область). 

Враг потерял и четыре РЛС контрбатарейной борьбы американского производства. Две станции AN/ТPQ-50 были уничтожены в районах Мылового и Дудчан в Херсонской области. Одна станция AN/ТPQ-36 была потеряна неприятелем в районе Угледара на территории ДНР. И еще одна РЛС AN/TPQ-48 была уничтожена в районе Сеньково в Харьковской области. 

Оперативно-тактическая авиация, а также ракетные войска и артиллерия за сутки поразили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады территориальной обороны украинских боевиков. Склад находился в районе Великого Бурлука Харьковской области. Также были поражены 82 украинских артиллерийских подразделения и другие войска в 98 районах. 

Официальный представитель МО РФ рассказал и о ситуации на четырех направлениях - Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком. 

Артиллерия ЗВО на Купянском направлении нанесла огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й мехбригад врага, а также 103-й бригаде территориальной обороны украинских боевиков. Это произошло в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка (Харьковская область), Новоселовское (ЛНР). 

Украинская диверсионная группа была уничтожена в районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области. Всего противник на Купянском направлении потерял за сутки более 50 боевиков, танк, две БМП и два пикапа. 

Краснолиманское направление отметилось активными действиями российских мотострелков и огнем артиллерии ЦВО. Удары наносились по скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад украинских боевиков. Досталось и 15-му полку нацгвардии врага. Удары были нанесены в районах Григоровки, Серебрянки в ДНР, а также Червоной Дибровы в ЛНР. При этом было уничтожено более 70 украинских боевиков, три вражеские боевые бронированные машины и четыре автомобиля. 

На Донецком направлении подразделения ЮВО вместе с подразделениями ВДВ продолжили наступательные действия. За сутки враг недосчитался более 60 боевиков, одного танка, трех боевых бронированных машин и шести автомобилей. 

На Южно-Донецком направлении артиллеристы ВВО и морской пехоты ТОФ ударили по скоплениям живой силы и техники 61-й мехбригады врага в районе Золотой Нивы. Получила свою порцию артснарядов в районе Пречистовки в ДНР и 108-я бригада территориальной обороны украинских боевиков. 

Кроме того, две диверсионные группы противника были уничтожены севернее населенных пунктов Левадное и Владимировка на территории ДНР. Всего враг потерял на Южно-Донецком направлении за сутки до 40 боевиков, две боевые бронированные машины и три пикапа.  

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть вражеских беспилотников. Это произошло в районах Кременной (ЛНР), Никольского и Петровского (ДНР). Удалось перехватить 14 украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Это произошло в районах населенных пунктов Уды в Харьковской области, Смоляниново в ЛНР, а также городов Харцызск и Донецк в ДНР. 

Еще бойцы ПВО перехватили в воздухе американскую противорадиолокационную ракету HARM в районе Раденска в Херсонской области. А в районе Бердянска (Запорожская область) была сбита вражеская ракета «Точка-У».

Игорь Конашенков озвучил актуальные цифры потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 372 самолетов, 200 вертолетов, 2 891 беспилотника, 401 ЗРК, 7 549 танков и других боевых бронированных машин, 984 боевых машин РСЗО, 3 853 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 081 единицы специальной военной автотехники. 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить количество полигонов в военных округах и на новых территориях РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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