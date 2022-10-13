Замминистра обороны Иванов принял участие в открытии кадетского корпуса СК РФ в Севастополе

Уже возведены учебный и административный корпуса, столовая и спальный модуль.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Строительство кадетского корпуса Следственного комитета завершено в Севастополе. Сооружение возведено усилиями специалистов Министерства обороны России. В церемонии передачи символического ключа участвовал заместитель министра оборонного ведомства Тимур Иванов.

Работы были начаты в марте 2022 года. Возведены учебный и административный корпуса. Также построены столовая и спальный модуль. И все это удалось осуществить практически за шесть месяцев.

Также военным строителям удалось воссоздать исторический облик располагавшихся там до монтажа зданий. Вместе с тем в конце августа замминистра обороны Иванов посетил Казань, где завершалось строительство нового госпиталя Минобороны РФ.

Тогда сообщалось, что объект практически готов. Комплекс зданий нового военного госпиталя рассчитан на 150 мест. Он разместился на площади более 12,5 тысячи квадратных метров. Госпиталь будет полностью оснащен современным медицинским оборудованием.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов