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В Катманду доставлены тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Непале

Марина Крижановская
14:30 17.01.2023
Посольством прорабатываются варианты отправки тел граждан России на родину.
В Катманду доставлены тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Непале
© Фото: Skanda Gautam, Keystone Press Agency, Globallokokpress
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Российское посольство в Непале сообщило, что тела четверых россиян, погибших при крушении пассажирского самолета, доставлены в столицу страны - Катманду. Позднее там пройдет опознавание тел погибших. Также дипломаты прорабатывают варианты по отправке тел граждан РФ на родину.

Об этом РИА Новости сообщили в диппредстве РФ. Указано, что тело одной россиянки было опознано ее знакомым.

«Тела погибших при крушении самолета Yeti Airlines россиян доставлены в Катманду. В ближайшее время ожидается прибытие в Непал доверенного лица троих оставшихся неопознанных россиян», - сообщает агентство.

Напомним, в воскресенье, 15 января, самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел крушение между старым и новым аэропортом города Покхара. На борту воздушного судна находилось 68 пассажиров, среди которых было и четверо россиян, и четыре члена экипажа. Все находившиеся в самолете люди погибли.

Сутками ранее «Звезда» показала кадры с места крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines в Непале. На них видно, как возле обломков самолета собралась толпа людей. Экстренные службы ликвидируют последствия инцидента.

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