Власти Сен-Женевьев-де-Буа заявили о намерении обеспечить сохранность русских могил на кладбище

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Могилы на старинном русском православном кладбище во французском городе Сен-Женевьев-де-Буа будут сохранены, несмотря на отказ принять плату за места в некрополе от России. Об этом проинформировали в мэрии города.

«Город Сен-Женевьев-де-Буа будет продолжать принимать меры для сохранения этого важного объекта международного наследия. Мы решительно подтверждаем, что ни одна русская могила не будет потревожена и что город обеспечит, как и сегодня, содержание и восстановление мест на муниципальном кладбище», - приводит РИА Новости сообщение мэрии.

Напомним, французское издание Le Monde сообщило, что с началом спецоперации РФ на Украине власти Франции отказались принимать от Москвы деньги за продление аренды мест на данном кладбище. Там покоятся останки десятков выдающихся русских деятелей - писателя Ивана Бунина, художника Константина Коровина, режиссера Андрея Тарковского и многих других.

Позднее глава Россотрудничества Евгений Примаков прокомментировал инцидент телеканалу «Звезда», отметив, что несмотря на политический контекст случая, проблема не настолько критична.