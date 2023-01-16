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Примаков отреагировал на отказ Франции принимать платеж за содержание русского кладбища

Алексей Курильченко
13:49 16.01.2023
Власти города Сент-Женевьев-де-Буа отказались принимать от России деньги на содержание русской части местного кладбища, где захоронено множество известных артистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Глава Россотрудничества Евгений Примаков прокомментировал телеканалу «Звезда» отказ французской стороны принимать от России платеж за содержание русской части кладбища в городе Сент-Женевьев-де-Буа. По его словам, несмотря на политический контекст инцидента, проблема не настолько критична.

«Мы предполагаем, что это проблема имеет политическую подоплеку, но не настолько прямую, как это было преподнесено. Во-первых, никто кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа не разрушает и не закрывает. Во-вторых, это не французские власти отказались принимать платеж, а мэрия, муниципалитет. При этом в письме посольству указано, что отказ "временный"», - заявил Примаков.

Глава Россотрудничества отметил, что в отношении данного кладбища действует особый порядок - обслуживание большинства захоронений оплачивают родственники, Кремль направляет платежи на содержание захоронений тех россиян, чьих родственников установить не удалось. При этом для властей города это кладбище является важным местом, которое посещает множество людей, поэтому речи о его сносе идти не может, считает Примаков.

«На этом кладбище есть храм, и там сейчас собирают средства, чтобы оплатить содержание в обход посольства. Я бы сейчас не впадал в ажитацию - конечно, налицо боязнь нарушать санкционный режим, принимать деньги от России. Но и кричать "Все пропало!" не стоит», - отметил Примаков.

Напомним, власти города Сент-Женевьев-де-Буа отказались принимать от России деньги на содержание русской части местного кладбища, которая входит в перечень русских историко-мемориальных памятников за рубежом. На этом кладбище захоронено множество россиян - среди них писатель Иван Бунин, режиссер Андрей Тарковский, артисты балета Сергей Лифарь и Рудольф Нуреев, в также поэт Александр Галич.

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