Барражирующий боеприпас уничтожил гаубицу производства США в зоне спецоперации
Неприятельское артиллерийское орудие было поражено на Краснолиманском направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с уничтожением буксируемой гаубицы ВСУ американского производства.
Вражеское орудие стало жертвой российского барражирующего боеприпаса - российское оборонное ведомство заявило, что гаубица была уничтожена.
В МО РФ уточнили, что украинское орудие с американскими корнями было обнаружено и уничтожено на Краснолиманском направлении.
Ранее сообщалось, что российские военные «Ланцетом» поразили вышку связи ВСУ.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.