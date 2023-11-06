Российские военные «Ланцетом» поразили вышку связи ВСУ
На видео Минобороны попал момент приближения к вышке ВСУ, снятый с камеры, установленной на барражирующий боеприпас.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские военные уничтожили украинскую станцию связи при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». Соответствующие кадры опубликовали в Минобороны России.
На видео попал момент приближения к вышке, снятый с камеры, установленной на боеприпас.
Ранее в МО РФ показали, как «Ланцет» ликвидировал автомобиль ВСУ, занимающийся подвозом боеприпасов. Его обнаружили операторы дронов, авто было замаскировано в лесополосе.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.