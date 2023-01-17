Песков прокомментировал рекомендации чиновникам не отдыхать за рубежом

По его мнению, решение принимается индивидуально, но в текущей ситуации руководители могут выступать с подобными рекомендациями.

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Пресс-секретарь президента России прокомментировал появившиеся сообщения о якобы негласном запрете российским чиновникам проводить свой отпуск за пределами страны. Он отметил, что этот вопрос лежит больше в плоскости этики, нежели каких-то «аппаратных ограничений».

Также Дмитрий Песков добавил, что руководители могут выступать с подобными рекомендациями, что уместно «в текущей ситуации». Но, по мнению Пескова, решение принимается индивидуально.

«В данном случае здесь никаких каких-то, скажем так, аппаратных ограничений нет. Это скорее такой этический вопрос. Здесь каждый сам принимает решение. Но, разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это совершенно нормально. Тем более в нынешней ситуации», - ответил Песков на вопрос журналистов.

Вместе с тем пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал увеличение численности армии России.

Он указал на необходимость обеспечить безопасность страны и связал это «с той прокси-войной, которую ведут страны коллективного Запада. Она включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выходы за рамки правового поля».