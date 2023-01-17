Армия Кремль: увеличение численности армии обусловлено необходимостью обеспечить безопасность страны Алексей Курильченко Дмитрий Песков отметил, что коллективный Запад ведет против РФ гибридную войну во множестве сфер. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Увеличение численности армии России обусловлено необходимостью обеспечить безопасность страны и вызвано действиями Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Связано это с той прокси-войной, которую ведут страны коллективного Запада. Она включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выходы за рамки правового поля и так далее. С этим связаны такие меры. Безопасность нашей страны должна быть, безусловно, обеспечена. И в данном случае Министерство обороны выполняет свою роль», - заявил Песков журналистам. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в рамках работы в Объединенной группировке войск, задействованной в спецоперации, провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных сил России. В ходе него глава ведомства напомнил о решении президента увеличить численность Вооруженных сил до 1,5 миллиона человек. Экспертное мнение и аналитика