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Ксения Шойгу рассказала о строительстве катамаранов и развитии водного маршрута в Кронштадт

Андрей Аркадьев
13:36 17.01.2023
Суда смогут проходить под сводами петербургских мостов и перевозить по 200 пассажиров за один рейс.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новые пассажирские катамараны «Форт "Кроншлот"» и «Форт "Петр Первый"», которые будут курсировать по историческому маршруту из Петербурга в Кронштадт, спустят на воду уже в апреле.

В цехах Средне-Невского судостроительного завода, где возводят суда, побывала руководитель проекта «Остров фортов» Ксения Шойгу. Она напомнила, что водное сообщение между Санкт-Петербургом и Кронштадтом было возобновлено после десятилетнего перерыва в прошлом году, и отметила востребованность маршрута.

«Это один из самых инновационных проектов, потому что, имея скорость такую же, как "Метеор", мы имеем абсолютно другой класс, верхнюю палубу и совсем другой внешний вид», - сказала Ксения.

Новые катамараны смогут развивать скорость около 60 километров в час, проходить под сводами петербургских мостов и перевозить по 200 пассажиров за один рейс.

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