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Ксения Шойгу проследила за ходом строительства катамаранов для водного маршрута в Кронштадт

Елизавета Потейчук
13:17 23.07.2022
В общей сложности будет построено шесть катамаранов, а заказчиком выступает компания, которая владеет самым крупным флотом в Петербурге.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу посетила с рабочим визитом Средне-Невский судостроительный завод, на котором ведутся работы по строительству пассажирских катамаранов для возобновленного водного маршрута в Кронштадт.

Так, суда «Форт «Кроншлот» и «Форт «Петр Первый» начнут курсировать на линии Санкт-Петербург - причал музейно-исторического парка «Остров фортов». В общей сложности будет построено шесть катамаранов вместимостью 200 человек каждый, а заказчиком выступает компания, которая владеет флотом из 35 речных пассажирских судов различного типа - самым крупным в Северной столице, и перевозит свыше 800 000 пассажиров ежегодно. Первые два катамарана планируется спустить на воду весной следующего года.

«Я очень благодарна тем людям, которые бережно относятся к своим производственным мощностям, ну и, конечно, хорошо и очень тщательно относятся к нашему производству, так как мы очень сильно ждем в апреле следующего года спуска на воду двух кораблей, которые уже заменят взятые в аренду нами «Метеоры», которые сейчас осуществляют туристический поток», - отметила Шойгу.

Ранее, в субботу, 16 июля, музейно-исторический парк «Остров фортов» посетила группа из двадцати учителей, прибывших из Мариуполя - города-побратима Санкт-Петербурга. Педагоги приехали в город вместе с учащимися в рамках программы «Петербургские каникулы».

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