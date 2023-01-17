Вдова Солженицына заявила, что Инна Чурикова имела всенародную любовь

Наталия Солженицына отметила, что Инна Чурикова сыграла в двух фильмах по книгам Александра Солженицына «от всей своей сущности».

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Народная артистка СССР Инна Чурикова стала благословляющей рукой и талантом нашей страны. Такое мнение об актрисе выразила российский общественный деятель, вдова и ближайшая помощница писателя Александра Солженицына Наталия.

«Очень горько, очень больно. У нее была всенародная любовь. Вы не много назовете людей, которых любят все. Так что это больно. Она сыграла в двух фильмах по книгам Александра Исаевича Солженицына, и сыграла изнутри, от всей своей сущности», - сказала «Звезде» Солженицына.

Напомним, сегодня в храме Христа Спасителя в Москве проходит церемония прощания с Инной Чуриковой. Проститься с актрисой пришли, в частности, известные театральные деятели, режиссеры, актеры и общественные деятели.

Так, режиссер-постановщик театра «Ленком» Ильдар Гилязев назвал роль Инны Чуриковой в своей карьере и жизненном пути судьбоносной. Он поделился историей, как устроился в «Ленком» после оценки Чуриковой его трудов.