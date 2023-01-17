Дуда заявил, что Варшава передала Киеву почти все имеющиеся ПЗРК Piorun

Эти комплексы предназначены для борьбы с воздушными судами.

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Украина получила почти все имеющиеся в распоряжении Польши переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun. Однако не уточняется количество переданных этих ПЗРК. Данное заявление сделал президент Польши Анджей Дуда во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы выслали на Украину практически все наши Piorun. Piorun для борьбы с воздушными судами», - цитирует Дуду РИА Новости.

На базе советской переносной инфракрасной самонаводящейся зенитной ракеты 9К38 «Игла» в 1992 году был создан ПЗРК GROM, который стал прототипом для комплекса Piorun.

Ранее приводилась информация, что латвийское Минобороны может передать Украине новую партию ПЗРК Stinger. Министр обороны Инара Мурниеце заявляла, что украинский фронт - «это фактически наша линия обороны, поэтому мы думаем, как присоединиться к большому потоку помощи».