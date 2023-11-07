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Устроившего стрельбу в ресторане боксера Никиту Иванова доставили в суд в Москве

Ирина Елагина
12:21 07.11.2023
Спортсмена доставили в суд в бронированном автозаке.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова, открывшего огонь из пистолета в одном из ресторанов в центре Москвы, доставили в суд. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» от здания суда.

На кадрах видео в судебный двор въезжает бронированный автозак, в котором находится задержанный полицией спортсмен.

Напомним, что боксер оказался в эпицентре скандала 5 ноября из-за потасовки и перестрелки в одном из столичных ресторанов. По данным следствия, спортсмен ударил двух мужчин и произвел не менее шести выстрелов из пистолета. По меньшей мере трое человек получили огнестрельные ранения, у одного сломан нос.

Боксера задержали и предъявили обвинение в хулиганстве. Сегодня в суде планируется рассмотрение ходатайства об избрании Иванову меры пресечения на время предварительного следствия.

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