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В России предложили разрешить досрочный выход на пенсию для многодетных отцов-одиночек. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.

Свое предложение она направила председателю Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной. В данный момент льготы по досрочному выходу на пенсию не предусмотрены.

«На основании вышеизложенного прошу Вас, уважаемая Нина Александровна, инициировать разработку проекта по внесению изменений в ст. 32 федерального закона "О страховых пенсиях", предусматривающих досрочный выход на пенсию многодетных отцов, воспитывающих детей в одиночку», - говорится в обращении Ирины Волынец.

Напомним, в марте прошлого года в Госдуме предложили освободить многодетных от оплаты ЖКХ. Предполагалось выплачивать субсидии в размере 100% семьям с тремя и более детьми.