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В Госдуме рассмотрят законопроект о наказании за продажу лекарств без рецепта

Марина Крижановская
11:32 17.01.2023
Фармацевты, непосредственно отпускающие такие лекарства, помимо штрафа будут лишены возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до года.
В Госдуме рассмотрят законопроект о наказании за продажу лекарств без рецепта
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Продажа лекарственных средств без рецепта будет наказываться рублем. Соответствующий законопроект о штрафных санкциях к физлицам и юрлицам внесен в Госдуму.

Отмечено, что закон в первую очередь предполагает наказание фармацевтов, так как именно они зачастую нарушают закон и отпускают лекарства без рецептов. Автором проекта выступила сенатор Ирина Рукавишникова. Об этом она рассказала в комментарии РИА Новости.

«Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда страдали и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жестче будут наказывать недобросовестных фармацевтов», - приводит ее слова агентство.

Так, размер штрафа для фармацевтов варьируется от 10 до 20 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели или юрлица заплатят уже от 50 до 100 тысяч рублей и от 150 до 200 тысяч рублей соответственно. Также указано, что фармацевты помимо штрафа могут быть лишены права работать в аптеке на срок от полугода до года.

Ранее приводилась информация, что в России смогут штрафовать за импорт лекарств без регистрации, разрешенных ВОЗ. Согласно документу, предлагается убрать исключение из КоАП, которое освобождает от штрафа за импорт незарегистрированных в РФ медикаментов, если они рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения.

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