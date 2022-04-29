СМИ: в РФ захотели штрафовать за импорт лекарств без регистрации, разрешенных ВОЗ

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Госдума может ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, которые рекомендованы Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает газета «Известия».

Согласно документу, предлагается убрать исключение из КоАП, которое освобождает от штрафа за импорт незарегистрированных в РФ медикаментов, если они рекомендованы ВОЗ.

За нарушение запрета предполагается штрафовать: для физлиц размер штрафа от 75 до 200 тысяч рублей; должностных лиц и ИП от 150 до 600 тысяч; для юрлиц от 2 до 6 млн. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее эксперт оценил ситуацию с лекарствами и продуктами в России на фоне санкций ЕС, указав, что в условиях санкций нужно быть готовым к перебоям с поставками.