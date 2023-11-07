FT: в США признали свою зависимость от российского ядерного топлива

В США признали, что зависимость от российского ядерного топлива угрожает национальной безопасности, климату и энергетической независимости Штатов.

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В США признали, что зависимость Штатов от российского ядерного топлива вызывает озабоченность, так как это угрожает национальной безопасности страны. Такое мнение выразила глава американского управления по ядерной энергетике Кэтрин Хафф.

«Очень важно избавиться от нашей зависимости, особенно от России... это действительно важно для национальной безопасности, климата и нашей энергетической независимости», - сказала Хафф в интервью Financial Times.

По ее словам, пятая часть топлива, используемого американскими реакторами, приходит в страну из России. Также Хафф признает, что РФ контролирует почти половину мощностей по обогащению в области атомной энергетики во всем мире.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская атомная энергетика не имеет конкурентов на мировом рынке. Он добавил, что Россия сейчас строит 22 энергоблока за рубежом.