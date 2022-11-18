Вандалы облили краской памятник Пушкину в Риге
Российские дипломаты заявили, что подобные акты говорят о неверных «духовно-нравственных ориентирах» в современном латвийском обществе.
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В Риге неизвестные облили краской памятник Пушкину. Инцидент произошел в центральном парке латвийской столицы в День независимости.
«Празднование Дня независимости Латвии началось с акта вандализма в отношении памятника великому русскому поэту А.С. Пушкину в центральном парке Риги», - говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.
По словам российских дипломатов, произошедшее свидетельствует о неверных «духовно-нравственных ориентирах» в современном латвийском обществе.
В начале ноября в Одессе памятник российской императрице Екатерине II закрыли пакетом. Ранее памятник уже неоднократно обливали краской, а недавно неизвестные надели на голову монумента мешок, а на руку намотали веревку с петлей.