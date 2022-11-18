В стране и мире Вандалы облили краской памятник Пушкину в Риге Ян Брацкий Российские дипломаты заявили, что подобные акты говорят о неверных «духовно-нравственных ориентирах» в современном латвийском обществе. © Фото: rusemblv, Telegram Читайте нас на: В Риге неизвестные облили краской памятник Пушкину. Инцидент произошел в центральном парке латвийской столицы в День независимости. «Празднование Дня независимости Латвии началось с акта вандализма в отношении памятника великому русскому поэту А.С. Пушкину в центральном парке Риги», - говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства. По словам российских дипломатов, произошедшее свидетельствует о неверных «духовно-нравственных ориентирах» в современном латвийском обществе. В начале ноября в Одессе памятник российской императрице Екатерине II закрыли пакетом. Ранее памятник уже неоднократно обливали краской, а недавно неизвестные надели на голову монумента мешок, а на руку намотали веревку с петлей. Экспертное мнение и аналитика