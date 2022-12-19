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Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки в ДНР от украинских боевиков

Елизавета Потейчук
10:20 19.12.2022
Далее освободительные действия, по словам врио главы ДНР, планируется вести в направлении Красногоровки.
Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки в ДНР от украинских боевиков
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что центр населенного пункта Марьинка зачищен от украинских националистов. Он добавил, что осталась небольшая часть населенного пункта, где могут удерживаться боевики. Далее освободительные действия, по словам Пушилина, планируется вести в направлении Красногоровки.

«В самой Марьинке центр города зачищен от противника. Те высотки, которые служили укреплением противника, практически находятся под контролем», - сказал врио главы ДНР в эфире канала «Россия 24».

Кроме того, Пушилин подчеркнул, что в воскресенье со стороны Киева было зафиксировано пять волн обстрелов. Из-за обстрела пострадала больница Калинина, погиб один из пациентов, еще один человек получил ранения.

Ранее украинские националисты атаковали центр Донецка тремя снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров.

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