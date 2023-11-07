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Пробки 10 баллов, метель и ветер: Хабаровск «встал» после обрушившейся метели

Мария Герман
Елизавета Егорова
10:33 07.11.2023
Жители Хабаровска не могут добраться до работы, пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части, а детям разрешили не ходить в школу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Хабаровском крае объявлено штормовое предупреждение. На регион обрушился мощный циклон - метель и ветер до 28 метров в секунду. Пробки на дорогах достигли 10 баллов. Из-за огромных заторов люди не могут добраться до работы.

Циклон пришел из соседнего Приморья. Буквально за несколько часов снежный покров достиг 10 сантиметров и продолжает расти.

В такую непогоду тяжело не только автомобилистам, но и пешеходам. Из-за нечищеных дорожек некоторые из них вынуждены передвигаться прямо по проезжей части. Однако из-за недавних ночных заморозков, сменявшихся потеплением, на земле образовалась ледяная корка. В любой момент можно поскользнуться и попасть под машину.

В школах ввели свободный режим посещения. Родители должны сами оценить условия и решить, пойдут ли дети на занятия. Жительница Хабаровска Татьяна Егорова рассказала, что младшего ребенка так и не удалось довезти до детского сада.

«Старшего отвезли, младшего в сад нет. Дороги ужасные. В 8 утра пришло СМС, что можно не приходить в школу», - рассказала Татьяна.

Подробнее про то, как справляются жители города с обрушившейся пургой, и про оперативную работу МЧС смотрите в сюжете Марии Герман.

Ранее стало известно, что водопады из ливневок затапливали Владивосток. В регионе за сутки выпали две месячные нормы осадков. Синоптики предположили, что во вторник, 7 ноября, город может превратиться в один большой каток.

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