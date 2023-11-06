Водопады из ливневок затапливают трассы и дворы Владивостока

Подтопленные трассы и дворы Владивостока рискуют превратиться в один большой каток из-за резкого похолодания во вторник.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Водопады из ливневок затопили трассы и дворы Владивостока.

В регионе за минувшие сутки выпало две месячные нормы осадков. Синоптики прогнозируют, что дожди продолжатся до самой ночи, а во вторник жителей будет ждать новое испытание - из-за резкого похолодания город может превратиться в один большой каток.

Сложная обстановка остается на участках, расположенных в низине, а также у подножия сопок. Автомобили пока с легкостью преодолевают водные преграды, однако пока неизвестно как ситуация изменится через несколько часов.

Ранее представитель Примгидромета рассказал о погоде во Владивостоке и большей территории Приморского края. По словам синоптика, в регионе следует ожидать сильные осадки из-за южного циклона, который сместился к побережью Приморья.