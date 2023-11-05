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Израильский министр допустил сброс атомной бомбы на сектор Газа

Максим Крюков
14:23 05.11.2023
Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху также заявил, что в Газе не существует такого понятия, «как невовлеченные гражданские лица».
Израильский министр допустил сброс атомной бомбы на сектор Газа
© Фото: Naaman Omar, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей». Такое заявление сделал министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху, отвечая на соответствующий вопрос ведущего радиостанции Kol Berama, пишет израильская газета Times of Israel.

Чиновник также выразил несогласие с поставками в анклав любой гуманитарной помощи, отметив, что израильская сторона не намерена посылать ее «нацистам», передает сообщение издания радио Sputnik. При этом, по его словам, в Газе нет такого понятия, «как невовлеченные гражданские лица». В материале газеты также говорится, что после таких высказываний Элияху в своем аккаунте в социальной сети Х попытался отказаться от своих слов и заявил, что «любому здравомыслящему человеку ясно, что замечание об атомной бомбе было метафорическим».

В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху встали на защиту Элияху и отметили, что его заявления «не соответствуют действительности», а Армия обороны Израиля «действует в соответствии со стандартами международного права, чтобы не причинить вреда невинным людям».

Ранее в израильских ВС сообщили, что с начала наземной операции в секторе Газа были нанесены удары по более чем 2 500 объектам ХАМАС. При этом в ЦАХАЛ заявили, что продолжают направлять авиацию для ударов по инфраструктуре, складам оружия, наблюдательным пунктам и центрам управления ХАМАС на территории анклава.

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