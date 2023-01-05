Спорт Организаторы Australian Open подтвердили участие российских теннисистов в турнире Ирина Елагина Федерация тенниса Австралии ждет российских спортсменов на играх Открытого чемпионата Австралии-2023. © Фото: Frank Molter, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) подтвердила участия российских теннисистов в Australian Open-2023. О допуске российских спортсменов на игры Открытого чемпионата Австралии сообщил телеканал 9News со ссылкой на представителя Федерации. «Игроки из России и Белоруссии могут участвовать в международных теннисных турнирах в индивидуальном порядке, что и произойдет на играх Открытого чемпионата Австралии 2023 года. Это соответствует принципам, изложенным министром спорта Австралии», - приводит ТАСС сообщение Tennis Australia. Australian Open — это первый турнир серии Большого шлема, который пройдет в 2023 году, с 16 по 29 января. Действующий чемпион турнира — испанский игрок Рафаэль Надаль, обыгравший в финале турнира 2022 года россиянина Даниила Медведева. Медведев, как и другие российские спортсмены вошли в список участников основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года, опубликованном на сайте турнира. Экспертное мнение и аналитика