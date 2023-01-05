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Организаторы Australian Open подтвердили участие российских теннисистов в турнире

Ирина Елагина
09:10 05.01.2023
Федерация тенниса Австралии ждет российских спортсменов на играх Открытого чемпионата Австралии-2023.
Организаторы Australian Open подтвердили участие российских теннисистов в турнире
© Фото: Frank Molter, dpa, Globallookpress
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Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) подтвердила участия российских теннисистов в Australian Open-2023. О допуске российских спортсменов на игры Открытого чемпионата Австралии сообщил телеканал 9News со ссылкой на представителя Федерации.

«Игроки из России и Белоруссии могут участвовать в международных теннисных турнирах в индивидуальном порядке, что и произойдет на играх Открытого чемпионата Австралии 2023 года. Это соответствует принципам, изложенным министром спорта Австралии», - приводит ТАСС сообщение Tennis Australia.

Australian Open — это первый турнир серии Большого шлема, который пройдет в 2023 году, с 16 по 29 января. Действующий чемпион турнира — испанский игрок Рафаэль Надаль, обыгравший в финале турнира 2022 года россиянина Даниила Медведева. Медведев, как и другие российские спортсмены вошли в список участников основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года, опубликованном на сайте турнира.

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