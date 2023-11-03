Лавров отправил генсеку ООН послание об отзыве РФ ратификационной грамоты ДВЗЯИ

В послании говорится, что Россия намерена и в дальнейшем соблюдать мораторий на ядерные испытания.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу послание об отзыве Москвой ратификационной грамоты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Лавров заявил, что Россия, ратифицируя 27 лет назад договор, ожидала, что так же сделают и другие государства с серьезным ядерным потенциалом, после чего документ вступит в силу. Но этого не произошло.

«Наиболее деструктивную позицию в отношении Договора заняли США, которые вот уже без малого четверть века под надуманными предлогами уклоняются от его ратификации. Вечно так продолжаться не могло», - говорится в тексте послания.

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия остается государством, которое подписало договор, и из этого следуют все соответствующие права и обязательства. Поэтому РФ продолжает работать в Подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ.

Отдельно было подчеркнуто, что, если США проведут натурные испытания, для чего на полигоне в Неавде есть подготовленная инфраструктура, вынудит Россию к зеркальным действиям.