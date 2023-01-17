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Рафаэль Гросси объявил о начале работы миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС

Анастасия Бобылева
00:12 17.01.2023
Гросси заявил, что скоро представители организации будут присутствовать на всех АЭС.
Рафаэль Гросси объявил о начале работы миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о начале работы миссии на Южно-Украинской АЭС. Об этом он сообщил в Twitter, дополнив, что вскоре представители организации будут присутствовать на всех атомных электростанциях в зоне конфликта.

«Мы здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность во время продолжающегося конфликта. Вскоре МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех АЭС», - заявил.

Ранее Гросси сообщил, что эксперты близки к достижению соглашения между Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Он подчеркнул, что рассчитывает встретиться лично с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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