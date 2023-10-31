Силовики задержали в Кузбассе члена украинского киберподразделения

По данным Федеральной службы безопасности, он работал на украинскую разведку.

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Сотрудники ФСБ задержали в Кузбассе мужчину, который осуществлял компьютерные атаки на российские информационные ресурсы. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы безопасности.

Россиянин был задержан в городе Белово Кемеровской области. По данным правоохранителей, он работал на украинскую разведку. Мужчина использовал мессенджер, чтобы стать членом киберподразделения.

«Осуществлял компьютерные атаки с применением вредоносного программного обеспечения на информационные ресурсы России, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры страны», - говорится в сообщении.

По адресу проживания фигуранта силовики изъяли средства вычислительной техники и связи. Теперь мужчина обвиняется в госизмене, сейчас он находится под стражей.