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В Пентагоне заявили о намерении обучать украинских боевиков для масштабного наступления

Елизавета Потейчук
09:39 16.01.2023
По словам Марка Милли, в курс обучения новобранцев будут внедрены элементы общевойскового боя.
В Пентагоне заявили о намерении обучать украинских боевиков для масштабного наступления
© Фото: Edgar GutiÃ�rrez, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Пентагон изменит цели обучения новобранцев украинской армии в Европе. По его словам, речь идет об усложнении курса обучения, а также внедрении в процесс элементов общевойскового боя с целью подготовки украинских боевиков к новому крупному наступлению.

«Мы хотим, чтобы украинцы могли успешно защищать свою страну. Украина только и делает, что пытается захватить потерянные территории. (Их подготовка. - Прим.ред.) будет происходить на протяжении от пяти до восьми недель», - сказал Милли в интервью газете The Washington Post.

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, что в Соледаре видел девять американских наемников. В частности, боевик рассказал, что наемники из США были вооружены штурмовыми винтовками.

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