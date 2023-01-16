В Пентагоне заявили о намерении обучать украинских боевиков для масштабного наступления

По словам Марка Милли, в курс обучения новобранцев будут внедрены элементы общевойскового боя.

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Пентагон изменит цели обучения новобранцев украинской армии в Европе. По его словам, речь идет об усложнении курса обучения, а также внедрении в процесс элементов общевойскового боя с целью подготовки украинских боевиков к новому крупному наступлению.

«Мы хотим, чтобы украинцы могли успешно защищать свою страну. Украина только и делает, что пытается захватить потерянные территории. (Их подготовка. - Прим.ред.) будет происходить на протяжении от пяти до восьми недель», - сказал Милли в интервью газете The Washington Post.

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, что в Соледаре видел девять американских наемников. В частности, боевик рассказал, что наемники из США были вооружены штурмовыми винтовками.