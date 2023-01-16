РИА Новости: украинский военнопленный рассказал о девяти наемниках из США в Соледаре

© Фото: Edgar GutiÃrrez, Keystone Press Agency, Globallookpress

Пленный украинский военнослужащий рассказал, что в Соледаре видел девять американских наемников. Он добавил, что они были вооружены штурмовыми винтовками и были причислены к штурмовым подразделениям.

Также военнопленный отметил, что отличил их, так как немного знает английский язык помимо польского. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили», - приводит его слова агентство.

Немногим ранее сообщалось, что на Украине признали взятие Соледара российскими военнослужащими. Об этом рассказало издание «Страна.ua».

Приводится информация, что «россияне заняли промзону у рудника №7 в Соледаре, которую ранее удерживали ВСУ» со ссылкой на командира с позывным «Мадьяр».