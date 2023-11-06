ВС РФ уничтожили позиции националистов в районе Берестового
Российские артиллеристы нанесли удары по позициям 10 ОГШБр украинских войск в районе Берестового.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские войска уничтожили позиции украинских боевиков в районе Берестового. Кадры опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно сообщению российского оборонного ведомства, подразделения артиллеристов Вооруженных сил России уничтожили позиции 10 ОГШБр ВСУ в районе населенного пункта Берестовое.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении склада авиационных средств поражения националистов на аэродроме Днепр. Также на аэродроме Миргород в Полтавской области была уничтожена вражеская авиатехника.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.