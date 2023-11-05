В стране и мире спецоперация На аэродроме Днепр уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ Кроме того, на аэродроме Миргород российские войска уничтожили авиатехнику противника. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российские военные уничтожили на аэродроме Днепр склад авиационных средств поражения ВСУ, сообщил во время брифинга официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины», - сказал он. В Полтавской области ВС РФ разгромили на аэродроме Миргород авиатехнику противника, которая находилась на стоянках, добавил Конашенков. Утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите народных республик Донбасса. Цели спецоперации - освободить ЛНР и ДНР, население которых подверглось геноциду со стороны киевского режима, демилитаризовать и денацифицировать Украину. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика