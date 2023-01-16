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В МИД РФ рассказали о попытках поджога российских консульств и посольств на Западе

Елизавета Потейчук
08:09 16.01.2023
По факту некоторых инцидентов Генпрокуратура РФ уже возбудила уголовные дела, сообщил Евгений Иванов.
В МИД РФ рассказали о попытках поджога российских консульств и посольств на Западе
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов рассказал, что в ряде стран Запада Москва фиксирует попытки поджога российских посольств, а также стремления подстроить ДТП с дипломатами из РФ. По его словам, Генеральная прокуратура России уже возбудила уголовные дела по некоторым фактам.

«Здания наших посольств и консульств неоднократно пытались поджечь, на их территорию забрасывались бутылки с зажигательной смесью и другие опасные предметы, разбивались оконные стекла в школах, служебных помещениях и жилых домах. Имеются случаи прямой агрессии в отношении наших сотрудников и членов их семей, попытки подстроить ДТП с их участием, причинения намеренного ущерба автомобилям», - сказал Иванов в интервью ТАСС.

Ранее Россия внесла в «стоп-лист» 36 представителей Великобритании. В их число вошли журналисты, ряд членов кабинета министров и представителей силовых ведомств и журналистского корпуса.

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