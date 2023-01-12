Россия запретила въезд 36 британским чиновникам, журналистам и силовикам

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Россия внесла в «стоп-лист» 36 представителей Великобритании. В их число вошли журналисты, ряд членов кабинета министров и представителей силовых ведомств и журналистского корпуса. Об этом сегодня сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Отмечается, что данное решение принято в связи с антироссийским курсом британских властей. Они активно применяют механизм персональных санкций и ведут пропаганду с целью дискредитации России и ее изоляции на мировой арене.

«Сознательно отказавшись от созидательного и конструктивного диалога, Лондон продолжает линию на конфронтацию, в соавторстве с Вашингтоном распространяет лживую информацию о России, разжигает русофобию», - отметили в МИД РФ.

Также там напомнили, что враждебные действия и агрессивная риторика Великобритании не останутся без адекватного ответа, а поддержка неонацистского киевского режима дорого обойдется его западным хозяевам.

«История учит, что не все могут воспринимать очевидные факты», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Россию следует лишить способности пополнять запасы вооружений. В то же время, по его словам, Украину нужно продолжить обеспечивать военной помощью. Он считает, что должен получать больше вооружений.