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МИД РФ констатировал невыполнимые визовые требования к российским туристам в ЕС

Елизавета Потейчук
08:47 16.01.2023
Вместе с тем на Западе ужесточаются условия въезда для туристов из РФ вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз, отметил замглавы МИД РФ Иванов.
МИД РФ констатировал невыполнимые визовые требования к российским туристам в ЕС
© Фото: IMAGO, Chris Emil Janssen, Globallookpress
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Страны Европейского союза (ЕС) минимизировали оформление многократных виз для росиян. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов и подчеркнул, что ряд государств выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов.

«Некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия. В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций. Сведено к минимуму оформление россиянам многократных виз», - сказал Иванов в беседе с ТАСС.

Вместе с тем замглавы МИД РФ добавил, что на территории западных стран ужесточаются условия въезда для туристов из РФ вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз.

Ранее стало известно, что Иран готов на взаимной основе упростить выдачу виз российским туристам. Посол в РФ Казем Джалали указал, что развитие туризма между двумя странами создает основу для углубления всесторонних отношений.

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