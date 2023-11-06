Южный циклон принес двухмесячную норму осадков во Владивосток

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Представитель Примгидромета предупредил жителей о сильных осадках в понедельник и вторник во Владивостоке и большей территории Приморского края. Прогнозы синоптика передало агентство РИА Новости.

Причиной непогоды называется южный циклон, сместившийся к побережью Приморья. В результате него в Лесозаводске прошел ледяной дождь, а во Владивостоке выпала двухмесячная норма осадков: 63 миллиметра при норме в 31 миллиметр. На отдельных участках побережья также ожидается усиления ветра до 27-32 м/с.

«На 7 утра (00.00 мск) осадки отмечаются на всей территории края, на севере идет снег. Сильные осадки - только на юге края. В северной части региона - гололед, ледяной дождь отмечает станция в Лесозаводске», - сообщил сотрудник Примгидромета.

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что зима в этом году ожидается теплой, с температурным фоном выше норме в европейской и азиатской частях России. Он отметил, что из-за этого могут наблюдаться экстремальные перепады температур вплоть до 15-20 градусов.