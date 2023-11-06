Бойцы ЦВО через телемост показали родным из Удмуртии сбитые БПЛА противника
Военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зоне спецоперации получили возможность поговорить со своими близкими из Удмуртии. Руководящий состав организовал для них телемост, благодаря которому родственники узнали, как дела у их солдат.
Военные рассказали, в каких условиях служат, пообещали родным вскоре вернуться домой. Боец с позывным Маэстро сказал жене, что будет рядом с ней в ее день рождения.
«В твой день рождения буду. Мы в тепле, заботе, сытые, обутые, одетые, так что даже не переживай», - сказал Маэстро.
Мужчина находится в зоне СВО со своим сыном, позывной Коба. По их словам, им «хватает общения».
«Мы с отцом вместе, у нас хватает общения. Всегда рядом. Все хорошо», - сказал Коба.
Кроме того, бойцы показали результат своей деятельности - сбитые дроны противника. А по окончании онлайн-беседы старший по званию отдал военнослужащим приказ «всем вернуться домой».
Ранее солдаты ЦВО впервые за долго время сумели поговорить с близкими из Башкортостана благодаря телемосту. Родные узнали, как дела у их солдат и выразили слова поддержки.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.