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Бойцы ЦВО через телемост показали родным из Удмуртии сбитые БПЛА противника

08:20 06.11.2023
Бойцы ЦВО рассказали своим близким из Удмуртии, как у них дела, показали результаты своей службы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зоне спецоперации получили возможность поговорить со своими близкими из Удмуртии. Руководящий состав организовал для них телемост, благодаря которому родственники узнали, как дела у их солдат.

Военные рассказали, в каких условиях служат, пообещали родным вскоре вернуться домой. Боец с позывным Маэстро сказал жене, что будет рядом с ней в ее день рождения.

«В твой день рождения буду. Мы в тепле, заботе, сытые, обутые, одетые, так что даже не переживай», - сказал Маэстро.

Мужчина находится в зоне СВО со своим сыном, позывной Коба. По их словам, им «хватает общения».

«Мы с отцом вместе, у нас хватает общения. Всегда рядом. Все хорошо», - сказал Коба.

Кроме того, бойцы показали результат своей деятельности - сбитые дроны противника. А по окончании онлайн-беседы старший по званию отдал военнослужащим приказ «всем вернуться домой».

Ранее солдаты ЦВО впервые за долго время сумели поговорить с близкими из Башкортостана благодаря телемосту. Родные узнали, как дела у их солдат и выразили слова поддержки.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

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