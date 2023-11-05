Бойцы ЦВО пообщались по телемосту со своими близкими из Башкирии

Военнослужащие впервые за долгое время пообщались с родными в режиме реального времени.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Бойцы добровольческого полка «Башкортостан» Центрального военного округа, задействованные в специальной операции, смогли увидеться с родственниками в ходе телевизионного моста с Уфой. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Военнослужащие впервые за долгое время пообщались с родными в режиме реального времени. С приветственным словом к бойцам также обратился начальник мобилизационного отдела военного комиссариата Республики Башкортостан подполковник Александр Кушаков.

Родные участников СВО рассказали, как у них дела, а также выразили слова поддержки. И семьи, и военные были очень рады общению. Одни успели за несколько минут рассказать о всех событиях за полгода, другим было достаточно просто увидеть родные лица.

«Переполняют эмоции, не могу выразить словами, что сейчас чувствую. Когда ехала сюда, думала буду держаться, не плакать. Но нет. Эмоции победили. Очень здорово, что Минобороны проводит такие телемосты» - говорит супруга военного Лилия Хайбуллина.

МО РФ регулярно проводит телемосты в целях поддержания боевого духа личного состава и более тесного взаимодействия командования соединений и воинских частей с их семьями.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.