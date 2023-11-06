На Земле зафиксировали мощную магнитную бурю

Степень возмущенности магнитного поля Земли находится на третьем уровне (G3) из пяти возможных, отметили ученые Института прикладной геофизики.

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Мощная магнитная буря началась на Земле в минувшее воскресенье. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ИПГ).

«Во второй половине суток 05 ноября зарегистрирована магнитная буря», - говорится в сообщении.

Отмечается, что степень возмущенности магнитного поля Земли находится на третьем уровне (G3) из пяти возможных. При этом уже сегодня специалисты обещают слабо возмущенное магнитное поле.

Ранее ученые Института земного магнетизма (ИЗМИРАН) рассказывали о причинах появления магнитных бурь и их влиянии на человеческий организм. Они улавливают тончайшие искажения магнитного поля и потоки материи в космосе.